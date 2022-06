Spagna-Repubblica Ceca, piace il Multigol Ospite 1-2

Nations League , dando un rapido sguardo alle quote del match in programma alla “ Rosaleda ” di Malaga si nota subito che la Spagna non dovrebbe trovare grossi problemi a liquidare la pratica Repubblica Ceca .

Indovina il risultato esatto di Spagna-Repubblica Ceca e vinci!

Occhio alle possibili sorprese, scopri il pronostico

L’ultimo confronto tra le due Nazionali andato in scena a Praga è terminato però in parità, 2-2 al triplice fischio dell’arbitro con l’undici allenato da Jaroslav Silhavy capace addirittura di andare in vantaggio per ben due volte. La Repubblica Ceca nelle prime tre gare di questa competizione non è riuscita a segnare soltanto sul campo del Portogallo. Per le quote non sembra esserci partita ma occhio alle sorprese, piace il Multigol Ospite 1-2 al novantesimo.