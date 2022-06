Danimarca-Austria: precedenti, statistiche e pronostico

Continua il tour de force per le nazionali impegnate in Nations League. Lunedì sera la Danimarca, che guida con 6 punti in classifica il gruppo 1 della Lega A di Nations League, ospita l'Austria che insieme alla Croazia ha 4 punti (chiude la Francia a 2).

Danimarca-Austria, indovina il risultato e vinci

Precedenti, statistiche e pronostico

Negli ultimi tre precedenti, compreso l'ultimo in Nations League, la Danimarca ha fatto tre su tre contro l'Austria. Una nazionale che però ha sempre tenuto testa ai suoi avversari e dopo il pari con la Francia è lì a giocarsela per il primo posto.

Uno sguardo alle statistiche per far emergere qualche dato interessante con riferimento ai primi tempi. L'Austria ha sempre regalato la somma gol 1 nella prima frazione mentre la Danimarca è stata un bunker nei primi tempi (zero gol subiti) per poi calare dopo l'intervallo.

Per le quote il ko con la Croazia è stato un incidente di percorso, la Danimarca è favorita per la vittoria.

Da provare la combo 1X più Under 4,5 per coprire anche un eventuale pareggio, che con la Danimarca in campo non esce da 12 partite di fila (9 vittorie e 3 sconfitte).