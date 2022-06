Brasileirao, il pronostico di Botafogo-Avai

Brasileirao, fai il tuo pronostico su Botafogo-Avai

Botafogo favorito, scopri la quota del segno 1

Pur con sole dieci giornate alle spalle le due squadre "sono già in grado" di offrire statistiche molto interessanti. Il dato più eclatante lo regalano gli ospiti, che hanno collezionato la somma gol finale 3 in 6 delle 10 partite fin qui disputate. Nessuna di queste, però, si è chiusa con un numero di reti pari a 4. Somma gol 4 che, invece, risulta la più gradita finora dal Botafogo che ne fa registrare 4 uscite.

Botafogo e Avai, poi, hanno 7 Goal a testa all'attivo. Un esito che però, quote alla mano, non sembra poi così probabile in un incontro che vede favoriti i padroni di casa a 1.75 a fronte di un segno 2 che vale quasi 5 volte la posta. Del resto il rendimento esterno dell'Avai parla chiaro: un pareggio e quattro sconfitte in cinque trasferte con tre reti segnate e ben nove al passivo.

Con queste premesse è ipotizzabile che il Botafogo, dopo tre sconfitte di fila, possa tornare a far punti e chissà, magari conquistare anche l'intera posta.