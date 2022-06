Germania-Italia, quote favorevoli ai tedeschi

Nations League, quello che attende l'Italia a Mgladbach è più che mai un esame di maturità. Gli Azzurri giocano in casa della Germania, che fin qui ha pareggiato per 1-1 le tre gare giocate nel girone.

Germania-Italia, fai il tuo pronostico

Per le quote Germania favorita ma...

Di squadre irresistibili in Nations League non se ne sono viste, complici il periodo in cui si gioca il torneo e gli impegni molto ravvicinati. La Germania ha faticato anche contro l'Ungheria, pareggiando 1-1 la quarta gara di fila comprendendo anche l'amichevole con l'Olanda. Pur vero che i tedeschi dopo gli Europei hanno collezionato 8 vittorie e 4 pareggi, confermandosi squadra difficile da battere.

L'Italia vista con l'Inghilterra può rammaricarsi per le occasioni non concretizzate, migliorare vuol dire anche finalizzare già al Borussia-Park.

Come contro i Tre Leoni gli Azzurri per le quote sono sfavoriti ma sarà il campo a parlare. E a dire, magari, che l'Italia può segnare uno o due gol: Multigol Ospite 1-2.