Olanda-Galles, il pronostico dell'incontro

Per le quote non sembrano esserci dubbi su chi conquisterà i tre punti al novantesimo e non sembrano esserci dubbi neanche sul fatto che gli "Oranje" in queste prime tre giornate abbiano sempre regalato spettacolo in campo. Dumfries e compagni dopo aver battuto per 4-1 il Belgio e per 2-1 il Galles (entrambe le vittorie sono arrivate in trasferta) hanno pareggiato in casa contro la Polonia (2-2).

Il Galles invece prima di pareggiare per 1-1 con il Belgio era reduce da due sconfitte di fila, 2-1 con la Polonia e 2-1 con la stessa Olanda che anche in questa occasione sembrerebbe avere le carte in regola per segnare almeno due reti. Ok l'Over 1,5 Casa al triplice fischio dell'arbitro.