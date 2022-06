Liga Professional, il Boca Juniors sfida il Tigre

Il programma della terza giornata di campionato mette a confronto il Boca Juniors con il Tigre . La "rivincita" della finale della Copa de la Liga Professional (terminata 3-0 per i gialloblù) va in scena a Buenos Aires .

Indovina il risultato esatto di Boca Juniors-Tigre e vinci!

Il pronostico della rivincita

Il Boca Juniors nelle prime due giornate di campionato ha conquistato tre punti frutto di una vittoria contro l'Arsenal Sarandi (2-1) e una sconfitta per 1-0 sul campo del Central Cordoba.

Il Tigre è ancora imbattuto, "El Matador" dopo il 2-1 inflitto all'Union Santa Fe è riuscito a pareggiare per 1-1 contro il Barracas Central. Per le quote il Boca Juniors parte di gran lunga favorito in questo incontro ma occhio alle sorprese, il Tigre dopo aver perso la finale di Copa de la Liga per 3-0 vorrà provare a ribaltare i pronostici. Piace il Goal al triplice fischio dell'arbitro.