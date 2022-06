Goias-Internacional, pronostico sull'Under/Over 2,5

Goias-Internacional, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Le statistiche delle due squadre

Dopo aver steccato l'esordio in campionato (0-2 in casa dell'Atletico Mineiro) l'Internacional di Mano Menezes non ha più concesso il "bis". Più che altro ha badato a non prenderle, collezionando 6 pareggi e 4 vittorie nelle successive 10 giornate. Segno X dominante anche a metà gara con ben 7 uscite in 11 incontri.

Il Goias ha 14 punti in classifica, 4 in meno rispetto a Wanderson e soci, singolare il suo rendimento interno che recita un successo e 4 pareggi (zero ko, come zero sono stati i match chiusi a reti bianche). La squadra di Goiania ha all'attivo 7 esiti Goal e 7 Under 2,5, poichè questo secondo esito ha caratterizzato le 6 trasferte dell'Internacional sembra ipotizzabile che anche questa sfida possa regalare massimo 2,5 reti totali.