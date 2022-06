Botafogo-Sao Paulo, per le statistiche manca il segno 2

Per il Botafogo piove sul bagnato. I bianconeri sono reduci da quattro sconfitte consecutive e come se non bastasse è prossimo l'impegno contro il Sao Paulo di Calleri (9 reti in campionato), certamente non l'avversario più abbordabile del Brasileirao .

Quote equilibrate, scopri il pronostico

Con 12 punti in 11 turni il Botafogo sente “profumo” di retrocessione, il Sao Paulo invece è a quota 18 anche se di questi punti solo 5 li ha ottenuti in trasferta (tra l’altro, con score di 5 pareggi e un ko, nessuna vittoria). Considerando che il Sao Paulo non ha quindi mai perso in casa né vinto fuori, ecco spiegata l’assenza del segno “2” nel suo ruolino di marcia. Un “gap” che l’undici paulista proverà a colmare già in questa sfida, contro un avversario reduce da un momento decisamente nero.

Match con quote piuttosto equilibrate, come pronostico si può provare la carta “2 primo tempo o 2 finale”. Un’opzione suggerita anche da un altro dato statistico: il Sao Paulo ha chiuso in vantaggio al primo tempo le ultime 5 partite giocate.