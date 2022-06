Premier Division, il Dundalk sfida lo Shamrock Rovers

Un rapido sguardo alla classifica per individuare in Dundalk-Shamrock il big match di giornata. La seconda della classe (7 vittorie e 2 pareggi in casa) ospita la capolista, miglior attacco insieme al Derry City e miglior difesa “in solitaria” della Premier Division .

Una difesa di ferro, scopri il pronostico

Proprio la difesa dello Shamrock è stata protagonista nei due scontri diretti in questo campionato: 0-0 sul campo del Dundalk (teatro di questa sfida) e vittoria per 1-0 a Dublino. Al terzo tentativo il Dundalk ci riprova ma verosimilmente sarà un altro incontro molto combattuto in cui l’Under 2,5 potrebbe ancora farsi vedere