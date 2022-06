Derry City-Drogheda, il pronostico del match

Indovina il risultato esatto di Derry City-Drogheda e vinci!

La classifica può ingannare, scopri il pronostico

Volendo dare un giudizio meno superficiale su questo incontro non bisogna solamente tener conto della posizione in classifica che hanno al momento le due squadre in campo. Il Derry City, terzo con 33 punti, non vince da sei partite consecutive (tre pareggi e tre sconfitte) mentre il Drogheda, terz'ultimo a quota 20, con due vittorie e un pareggio è rimasto imbattuto nelle precedenti tre gare disputate. In una di queste i "Boynesiders" sono riusciti a battere lo Shamrock Rovers capolista per 1-0. Per le quote il segno 1 non sembra in discussione ma se non si vogliono correre troppi rischi si può provare la "combo" 1X più Multigol 2-4.