Eliteserien, Bodo favorito in casa del Kristiansund

La seconda partita in ordine temporale della 10ª giornata di Eliteserien è Sarpsborg-Stromsgodset. I padroni di casa sono ultimi in classifica con un solo punto conquistato nelle sole 7 gare fin qui giocate, il Bodo (13 punti e 9 match alle spalle) deve riscattare la sconfitta esterna rimediata nell'ultimo turno in casa del Molde.