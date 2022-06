Eliteserien, il Molde parte favorito contro l'Odd

Eliteserien , olte al Lillestrom c'è anche un'altra squadra che al momento sembra inarrestabile. Il Molde , secondo a meno due dalla vetta occupata dai gialloneri, ha sempre vinto nelle precedenti cinque giornate di campionato. L'ultima "vittima" dell'undici allenato da Erling Moe è stata il Bodo Glimt battuto in casa per 3-1.

Fai ora i tuoi pronostici!

Sfida da segno 2 ma... scopri il pronostico

Ora la compagine biancazzurra gioca in trasferta sul campo dell’Odd. Il Molde lontano dai lidi amici con tre vittorie e un pareggio non ha ancora mai alzato bandiera bianca. Visto lo straordinario periodo di forma che stanno attraversando Grodem e compagni non si può escludere il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro.

L'Odd difficilmente riuscirà a fermare l'avanzata dei secondi della classe, con soli nove gol segnati nelle prime dieci giornate vanta il terzo peggior attacco del torneo. Nel ruolino di marcia dei bianconeri però si nota ancora l'assenza del segno X quindi sembra opportuno cautelarsi provando la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Over 1,5.