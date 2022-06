Atletico Mg-Flamengo, c'è aria di Over 2,5 al "Mineirao"

Fai ora i tuoi pronostici!

Esito ricorrente al "Mineirao", scopri il pronostico

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata e risulta difficile sbilanciarsi su chi conquisterà l'intera posta in palio al novantesimo. Una cosa però è certa ed è che entrambe le compagini in questa prima parte di stagione hanno fatto registrare dei ruolini di marcia molto altalenanti.

L'Atletico Mg ad esempio ha stretto una forte amicizia con il segno X, esito centrato nel 50% delle gare fin qui disputate (6 su 12). Hulk e compagni nei restanti sei match giocati hanno conquistato 12 punti frutto di quattro vittorie e due sconfitte. Il club bianconero in totale ha realizzato 17 gol subendone 14.

Il Flamengo con il 2-0 inflitto al Cuiaba ha dimostrato ancora una volta di giocare "bene" soltanto in casa (tre vittorie, un pareggio e due sconfitte). In trasferta i rossoneri viaggiano a una media di 0,83 punti a partita (un successo, due pareggi e tre sconfitte).

Gli ultimi tre precedenti tra le due squadre disputati al "Mineirao" sono terminati sempre con tre o quattro reti al novantesimo. Da provare ancora una volta l'Over 2,5 al termine del secondo tempo.