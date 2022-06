Liga Profesional, pronostico Godoy vs Defensa

Godoy-Defensa, fai il tuo pronostico

Quante reti totali? Ecco il pronostico

Tre punti ottenuti in tre giornate per Godoy e Defensa ma se per i gialloverdi il bottino è frutto di altrettanti pareggi, il Godoy ha invece vinto in casa contro il Racing (2-0) e perso le due trasferte contro Platense (1-2) e Rosario (0-1).

La curiosità da mettere in rilievo è che finora con i biancoblù in campo le sorti sono state decise, nel bene e nel male, nei secondi 45 minuti. A metà gara il segno dominante è stato il pareggio, che invece come detto il Defensa ha regalato 3 volte al 90' e in due occasioni su tre anche al riposo.

Continuità (quindi X primo tempo) o inversione di tendenza? Scelta ovviamente soggettiva, volendo guardare in altre direzioni si può ipotizzare che il match possa chiudersi con minimo una, massimo tre reti totali. Detto altrimenti, Multigol 1-3.