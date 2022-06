La Fiorita-Inter Escaldes, ok il Goal al novantesimo

Per le quote la compagine catalana dovrebbe avere le carte in regola per vincere l'incontro

20 . 06 . 2022 21:43 1 min pronosticoLa Fioritainter escaldes

© Massimiliano Vitez/Ag. Aldo Liverani

Per La Fiorita e l'Inter Escaldes il sogno di partecipare alla prossima edizione di Champions League ha inizio al "Vikingsvollur" di Reykjavik. Per le quote la formazione "ospite" parte con i favori del pronostico ma non si può trascurare il fatto che i catalani nel campionato da poco concluso abbiano vinto soltanto 6 partite su 14. Fai ora i tuoi pronostici! Matematicamente parlando, scopri le statistiche Focalizzando l'attenzione solamente sugli ultimi cinque risultati fatti registrare dai campioni del campionato sammarinese si nota subito che La Fiorita con sei gol all'attivo e tre al passivo ha centrato in ben quattro occasioni l'Under 2,5. Con una media di 1,2 reti segnate a partita è lecito provare il Multigol Casa 1-2 al termine del secondo tempo di gioco. L'Inter Escaldes, favorito, proverà fin da subito a fare la partita, piace l'esito che prevede almeno una rete per parte al novantesimo. Da non perdere Juve-Di Maria, la trattativa Inter, parla Marotta Tutte le news di Pronostici

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale