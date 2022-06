Central Cordoba-San Lorenzo, due esiti nel pronostico

Campionato argentino, fai i tuoi pronostici

Padroni di casa favoriti ma...

Distanze minime tra due squadre pronte a dar vita a un match che si aggiudicherà chi farà più attenzione ai dettagli. E anche in sede di pronostico è opportuno tenere conto di alcuni dettagli che possono fare la differenza.

Il San Lorenzo nelle prime tre giornate non è ancora mai andato a segno per primo (c'è di mezzo anche uno 0-0), per andare in controtendenza occorre provare l'opzione "Segna gol 1: Team 2".

Da tener presente che in casa il Central Cordoba ha battuto per 1-0 un avversario del calibro del Boca. Risultato che incide evidentemente nella valutazione dei quotisti che assegnano ai padroni di casa il ruolo di favoriti. Il Ciclon tuttavia ha le sue carte da giocare e per questo motivo si può provare l'esito Multichance X o Goal: due opzioni a disposizione per fare centro.