Chapecoense-CRB, No Goal e Under 2,5 in evidenza

Calcio brasiliano, fai i tuoi pronostici sulle partite in programma

Chape senza vittorie in casa, scopri il pronostico

La Chapecoense, con 15 punti ottenuti in 12 partite giocate, ospita il CRB che ha lo stesso (magro) bottino avendo però giocato un match in più rispetto ai prossimi rivali.

Un dato su tutti dà la misura di ciò che finora hanno combinato le due formazioni ed è relativo ai gol segnati: soltanto 9 a testa. E le cattive notizie non si esauriscono qui visto che la Chapecoense è rimasta l’unica a non aver ancora vinto un match casalingo: 2 pareggi e 3 sconfitte. CRB corsaro in trasferta contro lo Sport Recife, compagine che staziona a ridosso della zona promozione, poi però si registrano quattro sconfitte con un solo gol realizzato.

Con questi dati a disposizione non ci si può sorprendere nel notare che le due squadre hanno in scia un cospicuo numero di No Goal e Under 2,5. Volendo guardare in altre direzioni, ipotizzando una reazione da parte della Chape si può provare la combo 1X+Multigol 1-4.