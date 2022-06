Fluminense-Cruzeiro, il pronostico del match

Fai ora i tuoi pronostici!

Nessun dubbio per le quote ma... scopri il pronostico

Per le quote la differenza di serie che c'è tra le due squadre in campo dovrebbe farsi sentire nel corso dei novanta minuti di gioco. Al "Maracana" di Rio de Janeiro la Fluminense padrona di casa parte senza dubbio con i favori del pronostico ma per segnare dovrà impegnarsi a dovere, di fronte avrà un avversario che ha subito solamente cinque gol nelle prime tredici giornate di campionato.

La squadra allenata da Fernando Diniz nelle ultime cinque gare interne del Brasileirao si è spinta solamente una volta sopra la soglia delle 2,5 reti realizzate (vittoria per 5-3 contro l'Atletico Mg). Al triplice fischio dell'arbitro intriga la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-3.