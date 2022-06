Csa-Gremio, ok l'Under 2,5 al novantesimo

Campionato di Serie B brasiliano, allo stadio " Rei Pelé " va in scena Csa-Gremio . Dopo le prime tredici giornate di campionato la classifica parla in maniera molto chiara, i padroni di casa sono quint'ultimi con 14 punti mentre il club di Porto Alegre è quarto con 7 lunghezze di vantaggio.

Indovina il risultato esatto di Csa-Gremio e vinci!

Poche reti nell'aria, scopri il pronostico

Focalizzando l'attenzione solamente sulle ultime sette giornate del torneo si nota subito che entrambe le compagini hanno fatto registrare per ben cinque volte il segno X al novantesimo. Il Csa ha chiuso tre di queste cinque gare sullo 0-0 mentre nelle restanti due ha sempre segnato e subito al massimo una rete (1-1). Il Gremio invece dopo aver pareggiato per 1-1 sul campo dell'Ituano ha chiuso ben quattro incontri sullo 0-0 e due per 2-0 (successi casalinghi contro il Novorizzontino e il Sampaio Correa). Con queste statistiche alla mano non si può escludere l'Under 2,5 al triplice fischio dell'arbitro, in alternativa si può provare il Multigol Ospite 1-2.