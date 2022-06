Ponte Preta-Sampaio Correa, quote ok per i padroni di casa

Ponte Preta-Sampaio Correa, indovina il risultato

Ospiti a caccia del gol

Un solo punto ottenuto in sette trasferte non è certo il bottino ideale per presentarsi con la giusta dose di fiducia nella località di Campinas per sfidare il Ponte Preta (2 vittorie, 2 pareggi e 2 ko nel suo stadio). Certo, anche la squadra di casa non ha brillato, solo 4 i gol segnati e 3 quelli al passivo con 5 No Goal e Under 2,5 a farla da padroni nei 6 match casalinghi.

Con queste statistiche l'esito "giusto" sarebbe l'Under 2,5, occhio a dare per scontato il segno 1 perchè prima o poi anche il Sampaio Correa troverà il modo di cancellare quello "zero" alla voce: vittorie esterne. Attenzione, a tale proposito, all'opzione Segna Gol Ospite Sì a 1.47.