Shamrock Rovers-Bohemians, ecco il pronostico

Indovina il risultato di Shamrock Rovers-Bohemians e vinci!

In casa non si passa, scopri le statistiche

Il ruolino di marcia interno dei biancoverdi parla in maniera molto chiara, c'è ancora lo zero nella casella delle sconfitte casalinghe. Al "Tallaght Stadium" la squadra allenata da Stephen Bradley ha fatto registrare 9 vittorie e un pareggio, 20 le reti all'attivo e soltanto 5 quelle al passivo.

Il Bohemians in trasferta non riesce ad esprimere al meglio il proprio potenziale, soltanto 6 punti conquistati in 9 gare frutto di due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Per le quote il segno 1 non sembra in discussione, se si vuole alzare il coefficiente di difficoltà si può provare il Multigol Casa 2-4.