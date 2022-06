Internacional-Coritiba, le quote sorridono ai padroni di casa

Internacional-Coritiba, fai il tuo pronostico

Coritiba, un parziale/finale non si è mai visto

I dati relativi ai primi tempi offrono spunti davvero interessanti. L'Internacional, insieme al Santos, è rimasta l'unica compagine a non aver centrato il segno 2 primo tempo. Ovvero, in casa non è mai andato sotto al riposo e in trasferta non ha mai chiuso in vantaggio la prima frazione.

Da registrare anche ben 4 uscite del parziale/finale X/X contro... nessuna del Coritiba, uno "zero" quest'ultimo che rappresenta un'eccezione visto che in campionato tutte le squadre hanno regalato almeno una volta l'accoppiata primo tempo/finale X/X.

Altro dato poco lusinghiero da mettere in risalto per l'undici ospite, sempre con riferimento al primo tempo. Nell'arco delle sei trasferte fin qui disputate è andato a segno prima del riposo solo in casa del Santos: poi, nelle successive cinque, nessun gol prima di recarsi verso il tunnel degli spogliatoi.