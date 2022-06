Corinthians-Santos, il Peixe cerca la rivincita

A distanza di pochi giorni è ancora Classico Alvinegro. Una "rivincita" per il Santos , umiliato dal Corinthians che ha vinto con un 4-0 senza appello l'andata degli ottavi di Copa do Brasil . Il Peixe è dunque atteso al riscatto, sempre alla Neo Quimica Arena di Sao Paulo .

Brasileirao, indovina il risultato del Classico Alvinegro Corinthians vs Santos

Sette Under 2,5 di fila in campionato per il Timao

Il Timao in campionato è imbattuto in casa ed è reduce da 7 Under 2,5 di fila, il Peixe (5 Goal consecutivi) ha vinto solo due degli ultimi 10 match del Brasileirao mettendo in mostra un notevole feeling con il pareggio. Match che dovrebbe essere più combattuto rispetto alla gara di Coppa. Se l'obiettivo è provare un esito un po' diverso dal solito, occhio all’opzione Multigol Ospite 1-2 a 1.70.