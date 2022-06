River Plate-Lanus, ecco il pronostico

La Liga Professional argentina è giunta alla quinta giornata. Il River Plate al momento ha disputato il 75% delle partite giocate in trasferta, nell'unica gara casalinga ha pareggiato 0-0 con l' Atletico Tucuman . Il Lanus, prossimo avversario dei "los Millonarios", in trasferta ha conquistato un solo punto in due match.

Le statistiche delle due squadre in campo

Osservando il ruolino di marcia del River Plate si nota subito come Romero e compagni non abbiano mai fatto registrare il Multigol 2-4 al triplice fischio dell'arbitro. Le prime quattro partite disputate dai "Los Millonarios" hanno regalato per ben tre volte l'Under 1,5 e per una volta l'Over 4,5.

Con il Lanus in campo invece le sfide non hanno mai superato le tre reti totali. Allo stadio "Antonio Vespucio Liberti" intriga la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4.