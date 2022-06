Liga Profesional, il pronostico di Patronato-Independiente

Liga Profesional argentina , la quinta giornata di campionato va verso il viale del tramonto. Uno dei due match che chiudono il lungo weekend è Patronato vs Independiente. Gli ospiti hanno sette punti in classifica , tre in più rispetto al club di Paranà.

Patronato-Independiente, fai il tuo pronostico

Una combo da provare

Il Patronato proverà a sfruttare il fattore campo che finora gli ha portato in dote quattro punti: pareggio per 1-1 col Velez e vittoria per 1-0 sull’Aldosivi.

L’Independiente pur segnando un gol esatto in ciascuna delle due gare esterne disputate è tornato a casa con un solo punticino, quello strappato all’esordio al San Lorenzo.

Tre dei cinque gol dell’Independiente li ha messi a segno l’attaccante Leandro Benegas, decisamente on fire. Si può provare quindi a dare un pizzico di fiducia in più agli ospiti accendendo la combo X2 più Multigol 1-5, in lavagna a 1.55.