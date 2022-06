Malmoe-Helsingborg, occhio al primo tempo

Malmoe-Helsingborg, fai il tuo pronostico

Le statistiche delle due squadre

Più che il valore dell’avversario l’insidia maggiore per il Malmoe è rappresentata dal periodo di inattività. I campioni di Svezia avevano iniziato il campionato subendo un solo gol nelle prime sette giornate, poi un improvviso blackout con tre ko di fila (8 gol al passivo) e all’ultima gara pre-sosta di nuovo un clean sheet contro il Degerfors, battuto 2-0 in trasferta.

Da registrare ben 9 No Goal in 11 partite per Toivonen e compagni: nessuna squadra ha fatto “meglio” in questo particolare ambito.

Numeri modesti sponda Helsingborg che però fa la sua parte regalando qualche spunto degno di nota.Il fanalino di coda dell'Allsvenskan.

Tornando al pronostico l’1 vale una quota inevitabilmente contenuta, pari circa a 1.25. Il Multigol 1-2 primo tempo, di cui si parlava in precedenza, vale 1.50 mentre il vantaggio del Malmo a metà gara è offerto a 1.65.