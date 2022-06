Emelec-Atletico Mineiro, le quote sorridono al club brasiliano

La Copa Libertadores entra nel vivo, il programma degli ottavi di finale prevede il confronto tra l' Emelec e l' Atletico Mineiro . Per le quote la compagine brasiliana potrebbe riuscire a rimanere imbattuta al triplice fischio dell'arbitro.

Brasiliani imbattuti fuori casa, scopri il pronostico

L'Atletico Mineiro nella fase a gironi del torneo ha raccolto ben sette degli undici punti complessivi totalizzati in trasferta. Il club bianconero ha prima battuto il Tolima per 2-0, poi ha pareggiato per 1-1 sul campo dell'Independiente del Valle ed infine ha liquidato la pratica America Mg per 2-1.

L'Emelec invece ha passato il suo girone solamente con otto punti ed in casa è riuscito a battere solamente l'Independiente Petrolero per 7-0 (la compagine boliviana è stata eliminata da questa competizione dopo aver subito ben 26 reti in 6 gare). Nelle restanti due gare interne l'Emelec ha perso per 3-1 contro il Palmeiras e pareggiato per 1-1 con il Deportivo Tachira.

L'Atletico Mineiro parte leggermente favorito ma per non correre troppi rischi si può provare la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Under 3,5.