Athletico Paranaense-Libertad, ok il Multigol Casa 1-2

Andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores , all' Arena da Baixada di Curitiba si sfidano due squadre che nelle recenti partite disputate hanno dimostrato di essere in gran forma. L' Athletico Paranaense con otto vittorie e tre pareggi non ha mai perso nelle precedenti undici gare ufficiali mentre il Libertad , primo nella Primera Division paraguayana, in altrettante sfide ha fatto registrare solamente due sconfitte, entrambe nella fase a gironi di questa competizione.

Occhio ai precedenti, scopri il pronostico

Le due compagini si sono affrontate già due volte in questo torneo, nel gruppo B la sfida giocata in Brasile è terminata 2-0 in favore dell'Atheltico Paranaense mentre quella disputata in Paraguay si è conclusa con la vittoria del Libertad per 1-0. Per le quote anche in questa sfida No Goal e Under 2,5 si lasciano preferire su Goal e Over 2,5. Ok il Multigol Casa 1-2 al triplice fischio dell'arbitro.