Tallers Cordoba-Colon, può starci il segno 1 al novantesimo

Il programma degli ottavi di finale della Copa Libertadores mette a confronto due squadre argentine. Allo stadio " Mario Alberto Kempes " si sfidano il Talleres Cordoba e il Colon . Per le quote la sfida vede i padroni di casa partire leggermente favoriti ma non si possono escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco.

Squadre argentine a confronto, scopri il pronostico

Nella fase a gironi del torneo il Talleres Cordoba, secondo nel gruppo H, è riuscito a conquistatare un punto in più del Colon. I "Los Sebaleros" però con 8 gol fatti e altrettanti subiti hanno terminato il gruppo G in prima posizione con 10 punti.

La squadra allenata da Pedro Caixinha non ha mai perso in casa (due vittorie e un pareggio) ed ha mantenuto la propria porta inviolata in due match su tre (soltanto il Flamengo è riuscito a trafiggere la porta difesa da Guido Herrera). Male il Colon in trasferta, i "Los Sebaleros" hanno fatto registrare un pareggio (0-0 contro l'Olimpia Asuncion) e due sconfitte (2-1 con il Penarol e 3-1 contro il Cerro Porteno). Con questi numeri alla mano è lecito provare il segno 1 al novantesimo, più "semplice" il Multigol Casa 1-2.