Copa Libertadores, Velez-River in equilibrio

Copa Libertadores, fai i tuoi pronostici

Derby argentino, scopri il pronostico

Più tortuoso il compito del Velez che grazie a sei punti ottenuti nelle ultime due giornate è riuscito a strappare al Nacional (Uruguay) il secondo posto nel suo girone. Il River invece è stato protagonista di una marcia quasi trionfale visto che i Millonarios hanno chiuso con 16 punti (5 vittorie più un pareggio, col Fortaleza) la loro fare a gironi. Ovvero, lo stesso bottino del Flamengo con il solo Palmeiras (a punteggio pieno, sei su sei) capace di guardare tutti dall'alto in termini di rendimento generale.

Anche in campionato le azioni del River sono in rialzo, la squadra di Marcelo Gallardo ha battuto (con Goal e Over 2,5) Union Santa Fe e Lanus collezionando 8 punti in 5 giornate. Più attardato El Fortìn che di punti ne ha 5, esattamente come gli Under 2,5 fin qui collezionati: un en plein.

I numeri dicono che il River sta meglio ma in partita secca tutto può succedere e il pronostico resta abbastanza in bilico. Più Under 2,5 che Over, non dispiace il Multigol Ospite 1-2.