Olimpia Asuncion-Atletico Go, a pronostico può starci l'1

Non solo Copa Libertadores, riflettori puntati anche sulla Copa Sudamericana con le gare di andata degli ottavi. In Paraguay è in programma la sfida tra Olimpia Asuncion e Atletico Goianiense ( Go ).

Olimpia Asuncion-Atletico Go, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Primo round all'Olimpia? Scopri la quota del segno 1

La squadra paraguaiana ha chiuso seconda nel suo gruppo di Copa Libertadores ma, a pari merito con il Cerro Porteno, è stata "retrocessa" per via della peggior differenza reti. L'Atletico Go ha vinto il suo gruppo di Copa Sudamericana conquistando 13 punti in 6 partite.

Ora le due squadre chiamate a giocarsi, in un doppio confronto, l’accesso ai quarti di finale di questa manifestazione. Il primo round si gioca in Paraguay. L’Olimpia nel suo campionato, dopo 21 giornate, occupa la terza posizione in classifica con 40 punti all’attivo. Finora ha realizzato ben 39 reti (è il secondo miglior attacco del torneo) incassandone 23.

L’Atletico Go, invece, nel Brasileirao dopo 14 turni occupa la 13ª posizione con soli 17 punti all’attivo, soltanto due in più rispetto alle due quart’ultime che delimitano la zona retrocessione. Per l’undici brasiliano sono 16 le reti messe a segno e 19 quelle subìte.

La sensazione è che l'Olimpia Asuncion, in casa, possa anche vincere. Anche le quote sembrano pensarla allo stesso modo con i favori del pronostico orientati verso il segno “1”, a cui è assegnato un premio che va mediamente dal 2.05 al 2.15.