Odd-Bodo Glimt, analisi e statistiche del match

Odd-Bodo Glimt, fai il tuo pronostico

Curiosità e precedenti

Ci sono subito due dati che saltano all’occhio. Con riferimento all’Odd spicca lo zero in corrispondenza dei pareggi: già, finora ci sono 5 vittorie e 7 sconfitte sulla tabella di marcia.

Il Bodo invece può vantare un particolare primato, ovvero l’en plein di Over 1,5: 11 uscite in 11 gare giocate.

C’è da dire che il Bodo, campione delle ultime due edizioni dell’Eliteserien, sta cercando di tornare sui suoi livelli. Le vittorie per 2-0 contro Kristiansund e Aalesund lo confermano. L’Odd va a corrente alternata, finora infatti non è mai riuscito a inanellare due vittorie.

Cosa dicono le quote? Il Bodo Glimt parte con i favori del pronostico anche se lo scorso anno l’Odd conquistò ben 4 punti nel doppio confronto con Solbakken e compagni. Insomma, forse un minimo di cautela ci vuole anche perchè, a guardar bene, il Bodo non ha ancora pareggiato fuori casa. quindi, spazio alla combo X2+Over 1,5.