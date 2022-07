Velez-Atletico Tucuman, segno 1 come pronostico

Velez-Atletico Tucuman, indovina il risultato!

Il Velez è in fiducia... e merita fiducia

Subito una statistica da sottolineare per “El Fortìn” padrone di casa. Se si comprendono anche le sfide di coppa sono ben 7 gli Under 2,5 di fila collezionati. E proprio in Coppa (Libertadores) è arrivato il terzo risultato utile di fila per il Velez, che ha battuto 1-0 il River Plate nell’andata degli ottavi di finale.

In campionato Lucas Pratto e compagni hanno vinto un solo match, contro il Rosario, per 2-0. Curiosità, ben 4 dei 5 incontri fin qui giocati dal Velez in campionato hanno regalato la somma gol finale 2.

Di contro c’è un Atletico Tucuman ancora imbattuto, con un singolare ruolino di marcia che contempla un successo incastonato tra 4 pareggi. A Buenos Aires, contro una squadra che sta trovando una discreta continuità nei risultati, sembra difficile ipotizzare il segno “2”.

Dunque fiducia al Velez, fiducia che se vuol essere più moderata si può guardare in direzione della combo 1X + Multigol 1-3 o 1-4 a seconda di dove si vuole fissare l’asticella della difficoltà.