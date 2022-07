Atletico Go-Sao Paulo, occhio alla "combo" 1X più Under 3,5

Brasileirao , per le quote la sfida in programma allo stadio “ Antonio Accioly ” si preannuncia molto equilibrata. Dando un rapido sguardo alla classifica si nota subito che Atletico Goianiense e Sao Paulo sono divise solamente da due punti.

Zero vittorie in trasferta per il Sao Paulo

L’Atletico Goianiense nelle prime 14 giornate di campionato ha fatto registrare 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, 11 dei 17 punti totalizzati sono però arrivati in casa. I “Draghi” davanti al proprio pubblico con 9 gol fatti e 6 subiti hanno perso soltanto due match su sette, nei restanti cinque incontri hanno centrato per tre volte il successo e per due volte hanno regalato la “X” al novantesimo.

Il Sao Paulo avrà anche due punti in più in classifica ma in trasferta con soli 5 punti totalizzati in 7 partite vanta quasi uno dei peggior rendimenti esterni del torneo. Non va trascurato però il fatto che il Sao Paulo lontano dai lidi amici ha perso soltanto in due occasioni, sono ben 5 infatti i segni X fatti registrare al termine del secondo tempo. In questa sfida si può provare la “combo” che lega la doppia chance 1X all’Under 3,5.