Allsvenskan, il pronostico del posticipo Goteborg-Degerfors

Avanti tutta. Dopo aver battuto 2-1 in trasferta il Sirius, il Goteborg non vuole fermarsi e cerca altri tre punti a spese del Degerfors per risalire in classifica . L'impegno è ampiamente alla portata dei biancoblù , decisamente favoriti nel posticipo della 12ª giornata di Allsvenskan , la massima serie svedese.

Indovina il risultato del posticipo Gotegorg-Degerfors

Un "ritardo" da mettere in evidenza

Allo stadio “Gamla Ullevi” di Goteborg arriva il Degerfors, che ha segnato solo 9 gol in 11 partite ma capace nell'ultimo turno di fermare sull’1-1 una formazione di vertice come l’Aik. Il resto del bottino degli ospiti, che è di 7 punti, è frutto delle vittorie ottenute contro Sundsvall ed Helsingborg, ovvero le altre due squadre più vicine al fondo della classifica.

In sede di pronostico quindi il segno 1 rappresenta l’opzione sulla carta più probabile. Per chi cerca altri spunti può essere utile sottolineare che il Degerfors dopo l’esordio non ha più collezionato la somma gol 4 nelle successive 10 partite di campionato e anche il Goteborg l’ha centrata solo in una delle 11 partite giocate. La combo 1X+Multigol 2-4 potrebbe non essere una cattiva idea.