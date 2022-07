Malmoe-Vikingur Reykjavik, pronostico obbligato...

Una delle gare di andata del primo turno preliminare di Champions League 2022/23 è Malmoe-Vikingur Reykjavik . Gli islandesi si sono uniti alle 29 squadre partecipanti in virtù del successo nel turno di qualificazione (battuti Levadia e Inter Escaldes), gli svedesi come lo scorso anno cercano l'ingresso alla fase a gironi a partire da questo primo step.

Una combo da provare

Ora il livello si alza e il Malmoe è decisamente di caratura superiore. Magari nell’ultimo periodo non lo ha dimostrato... ma le categorie esistono e non si cancellano con qualche partita sbagliata.

Doveroso ricordare, però, che dopo la sosta del campionato svedese il Malmoe ha prima battuto a fatica l’Helsingborg per 2-1 e poi, con lo stesso punteggio, è caduto venerdì sul campo del Sundsvall.

Anche lo scorso anno l’avvantura del Malmoe iniziò dal primo turno preliminare, contro i lettoni del Riga, battuti “solo” 1-0 nella gara d’andata. E anche in quell’occasione al segno 1 fu assegnato un premio irrisorio, esattamente come in questo incontro.

Come possibile opzione, quindi, si può provare la combo 1 + Under 3,5 o 4,5.