Boca-Corinthians, pronostico sull'Under/Over

C'è grande attesa per la sfida di ritorno degli ottavi di Copa Libertadores tra Boca e Corinthians. Si riparte dallo 0-0 dell'andata in casa del Timao.

Precedenti e statistiche

Non è un caso se prima di questo match Boca e Corinthians hanno subìto due autentiche imbarcate in campionato contro Banfield e Fluminense. Per questo appuntamento i due allenatori torneranno ad affidarsi al miglior undici possibile.

Il Boca insegue quella vittoria (fondamentale per il passaggio del turno) che ancora manca all'appello nei tre precedenti stagionali contro i brasiliani, tutti comunque molto combattuti ed equilibrati: un successo del Timao più due pareggi.

Qualche statistica legata ai principali esiti oggetto di scommessa. Il Corinthians fa registrare cinque No Goal di fila mentre nelle ultime quattro partite casalinghe del Boca è sempre uscito l'Over 2,5.

La posta in palio è alta e lo spettacolo risentirne, difficile prescindere dall'Under 2,5. Un'alternativa potrebbe essere l'X primo tempo.