Pronostico Bodo-Klaksvik, gara che promette spettacolo

Il programma del primo turno preliminare di Champions propone, mercoledì alle 18, la partita d'andata tra Bodo Glimt e Klaksvik . Ecco qualche indicazione di cui far tesoro per il pronostico .

Premilinari di Champions, fai i tuoi pronostici e vinci!

L'1 vale solo 1.10, da provare...

Gli ospiti stanno dominando anche quest’anno nel loro campionato (14 vittorie e un pareggio finora) mentre il Bodo, sconfitto per 3-2 dall’Odd all’ultima giornata, ha 12 punti in meno rispetto al Lillestrom capolista.

La parentesi di Champions può servire a Solbakken e soci per ricaricare il serbatoio dell’autostima. Evitando, magari, di evitare scivoloni come lo scorso anno quando l’incontro col primo turno preliminare fu scioccante: ko nel doppio confronto con i polacchi del Legia Varsavia.

Solo per le statistiche, il Klaksvik è imbattuto dal 20 ottobre 2021 ma qui non sarà più nella sua comfort zone dell’arcipelago. Di contro c’è un Bodo che in casa sta comunque confermandosi squadra “imbattibile” anche in questo avvio di stagione. Il segno 1, talmente bassa è la quota, si può bypassare.

Da provare con un po’ di coraggio l’Over 3,5 che vale più del doppio della posta.