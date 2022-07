Pronostico di Hjk-Rfs, Finlandia vs Lettonia

Per le quote la squadra di Helsinki è favorita nella partita d'andata in programma mercoledì 6 luglio

Una delle partite del primo turno preliminare di Champions League vede come sfidanti protagoniste le regine di Finlandia e Lettonia: Hjk contro RFS (Rigas Futbola Skola). Preliminari di Champions, indovina gli otto esiti più il jolly e vinci buoni Amazon! Per i lettoni è il debutto in Champions Le due squadre hanno già messo nelle gambe parecchi minuti ufficiali. Più avanti di qualche giornata l'undici lettone ma la posizione in classifica è la stessa: secondo posto a meno cinque dalla vetta mentre sono tre le lunghezze di distanza che separano l'Hjk dal gradino più alto. Lo scorso anno l'Hjk non ebbe problemi a superare il primo scoglio (i montenegrini del Buducnost) ma al secondo giro di corsa la brusca fermata al cospetto del Malmo. L'RFS per la prima volta ha vinto il campionato lettone e la voglia di ben figurare in questa competizione sarà ai massimi di livelli: l'ansia da prestazione, forse, anche. Il pronostico sorride al più navigato Hjk con l'1 offerto mediamente a 1.70. Una valutazione che sembra ineccepibile. Da non perdere Pronostico Malmoe-Vikingur Tutte le news di Pronostici

