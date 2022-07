Palmeiras-Cerro Porteno, per le quote ok l'1

Nel match in programma all' Allianz Parque di Sao Paulo non sembrano esserci dubbi su quale sia la squadra che si qualificherà ai quarti di finale della Copa Libertadores . La sfida d'andata disputata in Paraguay tra il Cerro Porteno e il Palmeiras è terminata 3-0 in favore della compagine brasiliana.

Partita a senso unico, scopri il pronostico

Per le quote il successo del Palmeiras anche nella partita di ritorno non sembra in discussione. I campioni in carica delle precedenti due edizioni del torneo hanno fatto registrare sei vittorie su sei nel Gruppo A della fase a gironi. In casa l'undici brasiliano con 13 gol fatti e 3 subiti ha centrato per due volte l'Over 2,5 e una volta l'Under 2,5.

Al Cerro Porteno dopo aver chiuso al secondo posto con soltanto 8 punti il Gruppo G (due pareggi e una sconfitta in trasferta), a pari merito con l'Olimpia Asuncion che però rispetto al club paraguayano ha realizzato un gol in meno (decisiva nella differenza reti), non resta che limitare i danni provando a subire il minor numero di reti. Tutte e tre le gare disputate dal Cerro Porteno lontano dai lidi amici sono sempre terminate con al massimo tre gol, intriga la "combo" che lega il segno 1 all'Under 3,5.