Il River Plate parte favorito contro il Velez

Per River Plate e Velez è giunto il momento di scendere in campo per disputare il ritorno degli ottavi di finale di Copa Libertadores. I primi novanta minuti disputati allo stadio "José Amalfitani" sono terminati 1-0 in favore della squadra allenata da Alexandre Medina. Per le quote però il River Plate ha tutte le carte in regola per ribaltare il risultato nel match di ritorno.