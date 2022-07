Shkendija-Ararat, statistiche e pronostico

Per le quote il match d'andata tra macedoni e armeni dovrebbe regalare almeno una rete per parte

06 . 07 . 2022 21:34 2 min Shkendijaararatconference

© LAPRESSE

La lunga corsa verso l'Eden (di Praga) è iniziata. La Conference League 2022/23 fa una prima scrematura con le partite del primo turno preliminare. Una di queste è Shkendija-Ararat, Macedonia vs Armenia. Premilinari di Conference League, indovina i risultati delle gare in programma Macedoni favoriti ma... La partita d'andata mette di fronte due squadre dal livello tecnico modesto, visti i rispettivi campionati di appartenenza. Per entrambe si tratta del primo match ufficiale e se lo Shkendija, quanto meno, qualche amichevole l'ha disputata la compagine armena è ai box dallo scorso 28 maggio, data dell'ultima partita giocata in campionato. Osservando le quote il dato che più colpisce è sul versante Goal/No Goal. Il primo esito è ritenuto molto più probabile e si gioca a 1.58 contro il 2.13 previsto per il secondo. I bookie assegnano poi il ruolo di squadra favorito allo Shkendija ma è un segno 1 da ben 2.07 volte la posta, con il 2 a 3.07 e il pareggio proposto a 3.43. Le alternative non mancano, tra queste occhio alla combo 1X + Under 4,5 a quota 1.55. Da non perdere Pronostico Libertad-Atletico Pr Viola, è già tempo di raduno Tutte le news di Pronostici

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale