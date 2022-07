Uc Dublino-Bohemians, possibile il Multigol Ospite 1-2

Fai ora i tuoi pronostici!

Poche reti in vista, scopri il pronostico

Cinque pareggi e cinque sconfitte nelle prime dieci gare interne non lasciano presagire nulla di buono per l'Uc Dublino. La squadra allenata da Stephen O'Donnell in casa con una media di 0,5 gol segnati e 1,4 subiti a partita ha fatto registrare per ben sette volte l'Under 2,5.

Leggermente meglio il Bohemians, squadra che però non ha mai conquistato i tre punti nelle precedenti quattro trasferte disputate (un pareggio e tre sconfitte). I "Bohs" lontano dai lidi amici con 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte viaggiano a una media di un punto a partita e con soli 10 reti all'attivo e 13 al passivo hanno centrato anche loro per 7 volte l'Under 2,5. Poche reti nell'aria al novantesimo, da provare il Multigol Ospite 1-2.