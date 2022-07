Sao Paulo-Universidad Catolica, il pronostico del match

Copa Sudamericana, Sao Paulo e Universidad Catolica sono pronte a scendere in campo per disputare il ritorno degli ottavi di finale. La gara d'andata giocata allo stadio "San Carlos de Apoquindo" ha visto la compagine brasiliana dominare per lunghi tratti l'incontro, chiudere avanti per 3-0 il primo tempo e vincere per 4-2 al novantesimo.