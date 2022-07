Drogheda-Dundalk, i "Lilywhites" partono favoriti

Indovina il risultato esatto di Drogheda-Dundalk e vinci!

Dundalk favorito per le quote

Anche per le quote la sfida sembra essere a senso unico, il "2" paga mediamente 1.65 mentre il successo dei padroni di casa è proposto circa a 4.20. Il Dundalk però se vorrà uscire imbattuta dall'Head in the Game Park dovrà fare attenzione a non sottovalutare il suo avversario, il Drogheda nelle ultime tre gare disputate davanti al proprio pubblico ha fatto registrare due vittorie (1-0 contro lo Shamrock Rovers e 3-1 con il Finn Harps) e un pareggio (0-0 con lo Sligo). Il "2" non sembra in discussione ma per correre meno rischi si può provare la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Under 3,5.