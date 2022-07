Pronostico Rosario-Sarmiento, le quote spingono l'Apache

Il terzo tentativo sarà quello buono? Questo è l'auspicio di Carlos Tevez e di tutto l'ambiente del Rosario , squadra affidata all' Apache da due giornate in cui però sono arrivate altrettante sconfitte. L'entusiasmo tuttavia non è scemato e Carlitos può prendersi una prima rivincita nel match che inaugura il programma della 7ª giornata di Liga Profesional argentina. Lo sfidante del Rosario sarà il Sarmiento , gara in programma all'una (in Italia) della notte tra venerdì e sabato.

Il Rosario di Tevez sfida il Sarmiento, fai il tuo pronostico!

Rosario favorito, occhio alla combo

Per il momento l'auspicata svolta non c'è stata. Non nei risultati... ma nelle statistiche sì! Prima di sfidare l'Aldosivi, infatti, il Rosario aveva collezionato 5 Under 2,5+No Goal di fila. Poi la doppia inversione di tendenza in virtù del 2-1 incassato nella sesta giornata di campionato. Da ricordare che il Rosario è uno dei tre fanalini di coda della Liga Profesional con 4 punti all'attivo ma è ultimo in solitaria se si parla di gol realizzati: soltanto 2.

Il Sarmiento si presenta a questa trasferta con 8 punti, tutti ottenuti in casa (2 vittorie e un pareggio). In trasferta gli uomini allenati da Damonte hanno perso contro Talleres Cordoba (0-2) ed Estudiantes (1-2), pareggiando poi 0-0 col Platense. Curiosità da segnalare, nelle sei partite giocate dal Sarmiento non è mai uscito il segno 2, sia al 45' che al 90'.

Per le quote è tempo di sorrisi per l'Apache, il segno 1 è offerto a 1.98 mentre il colpo esterno del Sarmiento vale circa 3.65. Dai segni alle combo: la doppia chance 1X più Over 1,5, a 1.75, si può tenere in considerazione.