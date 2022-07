Eliteserien, occhio alla "X" in Stromsgodset-Odd

Eliteserien , al " Marienlyst Stadion " di Drammen lo Stromsgodset , reduce dal ko esterno contro l' Aalesund , si appresta a ricevere un Odd che la scorsa settimana ha battuto per 3-2 in casa il Bodo Glimt .

Statistiche a confronto, scopri il pronostico

Il confronto tra le due squadre mette in risalto diversi numeri molto interessanti. Lo Stromsgodset "ritarda" il segno 2 da 6 giornate consecutive, non ha mai pareggiato e fatto registrare l'Under 2,5 in casa (4 vittorie e 2 sconfitte con ben 13 reti realizzate e 12 subite). L'Odd invece è l'unica squadra a non aver ancora mai regalato la "X" al triplice fischio dell'arbitro, in trasferta con soli 4 gol all'attivo e 5 al passivo hanno centrato la "combo" Under 2,5 più No Goal in 4 occasioni su 6.

La partita si preannuncia molto equilibrata, per le quote parte favorito lo Stromsgodset ma visto che le due compagini sono divise solamente da due punti in classifica non si può escludere il primo segno X in campionato dell'Odd.