Bragantino-Avai, le quote mettono le ali ai padroni di casa

Brasileirao, indovina il risultato di Bragantino-Avai

Pronostico favorevole al Bragantino

Stessi punti in classifica per Bragantino e Avai e più di un problemino da risolvere. Il Red Bull ha chiuso con la porta inviolata solo uno degli ultimi dieci match di campionato, l'Avai in trasferta ha ottenuto solo 4 dei suoi 18 punti totali e segnato anche 4 gol.

Detto che è un momento in cui entrambe faticano a fare punti, va messo in rilievo un altro dato utile per le scommesse: 11 dei 15 match giocati dall'Avai hanno regalato almeno un gol per tempo.

L'opzione Over 0,5 primo tempo più Over 0,5 secondo tempo è una scelta che va in questa direzione. Tornando al classico 1X2 finale è forse la vittoria del Bragantino l'ipotesi meritevole di maggiori adesioni.