Atletico Mineiro-Sao Paulo, ok il segno 1 al novantesimo

Uno dei match di cartello della 16ª giornata del Brasileirao va in scena invece al “Mineirao” di Belo Horizonte. L’Atletico Mineiro, reduce da cinque risultati utili di fila, dopo aver vinto per 2-1 in trasferta contro la Juventude si appresta a ricevere un Sao Paulo che nell’ultima gara disputata in campionato è riuscito a vincere con lo stesso risultato sul campo dell’Atletico Goianiense.