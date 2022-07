Helsingborg-Djurgarden, statistiche e pronostico

Sundsvall-Malmo poteva sembrare una di quelle partite dall’ esito scontato. Poi hanno vinto i padroni di casa, sulla carta sfavoriti... Helsingborg-Degerfors a prima vista è da “2” fisso visti i 18 punti che separano le due formazioni in classifica . Agli ospiti dunque il compito di non cadere nella trappola dell’ultima della classe, che a parte il successo di misura sull’Elfsborg ha ottenuto 3 pareggi e 9 sconfitte.

Le due facce del Djurgarden

Finora si sono visti "due Djurgarden". Uno in casa pressochè perfetto (6 vittorie e un pareggio con 20 gol segnati e 4 subìti) e un altro fuori a dir poco mediocre. Basti citare il dato sui gol segnati: 5 in un colpo solo al Sundsvall (unica squadra battuta in trasferta), uno al Goteborg e poi sempre a secco nelle altre 4 partite esterne.

In apertura si diceva di voler evitare scelte a prima vista “scontate”. Tra queste, visti i dati sui gol segnati dal Djurgarden in trasferta, non rientra certo l’Over 1,5 Ospite. La quota assegnata a questa opzione è pari a 1.72. Tra zero gol segnati e cinque ci sono “vie di mezzo” come 2, 3 e 4 che per centrare tale esito vanno benissimo!